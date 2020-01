Sequestrati oltre 300 kg di cocaina a Massa Carrara: quattro arresti per traffico internazionale

A Massa Carrara la guardia di finanza ha sequestrato in un magazzino 333 kg di cocaina pura e arrestato 4 persone per traffico internazionale di stupefacenti. La droga, proveniente dal Brasile, era arrivata camuffata tra alcune lastre di granito trasportate in un container fino al porto di La Spezia. La Guardia di Finanza della Spezia, insieme a quella di Genova e al personale dell'Agenzia delle Dogane, ha seguito il viaggio della cocaina fino ad un magazzino di Massa Carrara.

Le 4 persone arrestate, un italiano e tre cittadini stranieri, sono accusate a diverso titolo di traffico internazionale di stupefacenti.

