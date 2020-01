Tifoso grida offese razziste ad un giocatore, rissa in campo in Alta Versilia: 5 espulsi

Sabato pomeriggio, durante la partita tra le squadre di terza categoria, Montagna Seravezzina e lo Spartak Apuane, sono volate dagli spalti offese razziste da parte di un tifoso della prima squadra contro un giocatore 30enne straniero nella formazione dello Spartak. La notizia è riportata dal quotidiano La Nazione.

Il tifoso locale avrebbe offeso due volte il calciatore durante il match al campo 'Tognocchi', a Minazzana in Alta Versilia. Alla prima offesa il giocatore avrebbe semplicemente chiesto al tifoso di smettere mentre alla seconda, avrebbe calciato il pallone contro la rete di recinzione del campo. La reazione del 30enne avrebbe innescato una rissa in campo, per la quale l'arbitro Lorenzi di Viareggio avrebbe espulso 4 giocatori dello Spartak Apuane e uno della Montagna Serravezzina.

Le due società si sono entrambe dette rammaricate e dispiaciute dall'accaduto, rifiutando ogni forma di razzismo.

