Timenet Empoli inizia il 2020 vincendo a Cesena

Rientro alla grande per le ragazze della Timenet Empoli che, dopo la pausa delle festività natalizie e il turno di riposo, hanno sbaragliato nella trasferta di ieri in Emilia Romagna l’Elettromeccanica Angelini Cesena per 0-3. Con una fiducia e uno slancio rinnovati le giallonere non hanno lasciato scampo alle cesenati conquistando una vittoria netta sul campo del Carisport e tre preziosi punti che le hanno portate al quarto posto in classifica a soli due punti dalla prima.

“Siamo partite benissimo e questo ha contribuito ad alzare il morale della squadra e a rendere le cose più facili – è il commento del Capitano, Ilenia Cammisa – senza lasciare alle nostre avversarie ampi margini di manovra. E anche quando c’è stata la loro reazione, che ci aspettavamo, siamo state brave a mantenere la giusta serenità e poi la concentrazione per chiudere l’incontro. Questa vittoria, dopo tre sconfitte, era quello che ci serviva. Come capitano sono molto contenta dell’atteggiamento della squadra, ho visto di nuovo la formazione di inizio Campionato. Adesso guardiamo avanti con fiducia alle prossime sfide che sono impegnative ma possiamo farcela, abbiamo voglia di vincere e lotteremo per tornare in cima alla classifica”.

La Timenet è scesa in campo agguerrita imponendo sin dai primi scambi il suo gioco e prendendo il largo con un parziale di 0-9. Di fatto, hanno preso in contropiede le padrone di casa che, reduci dalla nona giornata del torneo da una clamorosa vittoria contro le prime in classifica del Castelbellino ma anche dalla netta sconfitta contro la Megabox Battistelli, non si aspettavano un simile attacco a inizio gara da parte delle toscane. L’escalation delle empolesi è continuata con un perentorio 5-16 arrivando poi a chiudere il primo set per 19-25 a proprio favore nonostante alcuni segnali di ripresa delle avversarie.

La reazione dell’Elettromeccanica Angelini si è fatta più palpabile nel set successivo dove, pur restando indietro nella fase iniziale con un 4-8,ha tentato di conquistare il pareggio soffiando sul collo delle ospiti prima a quota 14-16 e poi al rush finale. Nel momento critico, tuttavia, le giallonere hanno saputo mantenere la concentrazione e tranquillità necessarie per tenere testa alle romagnole e hanno di nuovo guadagnato le distanze riuscendo a portare a casa anche il secondo parziale per 24-26.

Nel terzo set entrambe le formazioni si sono giocate il tutto per tutto ma la voglia di vincere delle ragazze della Timenet Empoli si è fatta dilagante, superando le avversarie in un match che hanno saputo guidare dall’inizio alla fine. Partite ancora una volta in netto vantaggio, le toscane hanno nuovamente doppiato le cesenati portandosi sul 5-8 e ingaggiando poi un braccio di ferro a metà parziale a quota 15-16, potenziale punto di svolta del match. Ad un passo dalla vittoria, le giallonere hanno affondato i colpi approfittando anche di qualche errore di troppo da parte delle padrone di casa e si sono andate meritatamente a prendere la vittoria con un eloquente 19-25.

“Iniziamo il nuovo anno con una bella vittoria in trasferta contro una squadra tecnicamente ben dotata – commenta a caldo il Presidente dell’Empoli Pallavolo, Antonio Genova - Le nostre ragazze sono scese in campo ben motivate e determinate con tanta voglia di far bene e di portare a casa il risultato è così è stato, mettendo in campo tutte le loro indubbie qualità senza consentire alle avversarie di esprimere al meglio il loro gioco. Sono decisamente soddisfatto del loro atteggiamento e di come hanno interpretato la ripresa del Campionato. Si è creato un forte spirito di gruppo che è sotto gli occhi di tutti. Il torneo è ancora lungo, ma sono convinto che se continueranno su questa strada le soddisfazioni non mancheranno in un Campionato decisamente equilibrato”.

Il dolce sapore della vittoria contro un avversario di tutto rispetto si è accompagnata con la conquista di un punteggio che ha portato le empolesi a quota 19 punti in classifica, a solo due lunghezze dalla capolista Termoforgia Moviter Castelbellino. All’orizzonte si profilano per le ragazze di coach Luigi Cantini incontri impegnativi anche contro le teste di serie del Campionato, il primo in programma sabato prossimo 18 gennaio alle ore 18.00 con una nuova trasferta, questa volta in terra umbra contro Lucky Wind Trevi (Perugia), che le insegue con 18 punti.

TABELLINO

PARZIALI : 19-25; 24-26;19-25.

ARBITRI: Antonio Testa (Venezia) e Paola Lops (Padova)

TIMENET EMPOLI: Cammisa 11, Tangini 15, Lavorenti 3, Buggiani 9, Modena (L), Ascensao M. 5, Boninsegna 9.

