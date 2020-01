Un giovane è stato trovato con della marijuana in Valdichiana. Durante un'attività di controllo antidroga da parte della guardia di finanza di Siena, le fiamme gialle hanno notato un ragazzo che, alla vista dei militari, ha cercato di fuggire. L'atteggiamento ha insospettito la guardia di finanza che ha inseguito il giovane e lo ha fermato, trovandolo in possesso di marijuana pronta per essere consumata. Per questo motivo il giovane è stato segnalato alla prefettura di Siena.

