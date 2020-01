Ubriache alla guida, due denunce in Mugello

Due donne trovate ubriache alla guida dai carabinieri di Borgo San Lorenzo. La prima, una quarantaquattrenne, ha urtato una macchina ferma in piazza del Mercato. L’altra, una trentaseienne, ha colpito tre auto parcheggiate in una pubblica via. Per entrambe ritiro della patente e deferimento per guida in stato di ebbrezza. A Barberino di Mugello denunciati due uomini per furto di abbigliamento in un centro commerciale. Sequestrata la refurtiva per 2mila euro di valore e gli strumenti per rimuovere l’antitaccheggio.

