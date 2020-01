Oggi, intorno alle 12.45, i vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti nel salvataggio di una persona che si era buttata in Arno. L'intervento è avvenuto sul Lungarno mediceo, scalo Ron Cioni.

L'uomo che si è gettato in Arno si trovava in stato confusionale, ed è stato recuperato con tecniche SAF e con l'ausilio dell'autoscala. Una volta in salvo è stato affidato al personale del 118. Sul posto anche polizia di stato e carabinieri.

