Abc, ecco come sono andate le giovanili

Di seguito i risultati dell'Abc nel weekend,

U18 Silver

Al giro di boa arriva lo stop sul parquet della capolista Maginot Siena per i ragazzi di Cantini e Chiarugi che cadono 72-58. Un ultimo quarto completamente da dimenticare decide infatti le sorti del match. Soltanto un punto (a fronte dei 20 locali) realizzato dai gialloblu nella quarta frazione, break che è costato carissimo alla truppa castellana. I primi tre quarti, infatti, sono scivolati via in perfetto equilibrio (32-35 all’intervallo), con i ragazzi di Cantini avanti fino al 30′ (52-57): poi il tracollo, e Siena ringrazia.

MAGINOT SIENA – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 72-58

Parziali: 18-17, 14-18, 20-22, 20-1

Tabellino: Giotti 6, Cavini 14, Marrucci 12, Castellacci 4, La Rosa 11, Talluri 4, Cetti 2, Arrighi 5, Campinoti, Paciscopi, Giannetti, Capezzoli. All. Cantini. Ass. Chiarugi.

U14 Elite

Al rientro dopo la sosta riprende rispettando i pronostici il cammino dei ragazzi di Calvani e Cioni che fanno la voce grossa contro Montecatini imponendosi 80-54. I gialloblu, infatti, con una buona fluidità offensiva, allungano già nella prima frazione (24-16), vantaggio incrementato nel secondo parziale fino ad andare al riposo lungo sul +11 (39-28). Nella ripresa l’inerzia non cambia: la formazione castellana ha ormai saldo in mano il controllo del match, e nell’ultimo quarto scappa definitivamente.

ABC CASTELFIORENTINO – MONTECATINI BASKET 80-54

Parziali: 24-16, 15-12, 17-14, 24-12

Tabellino: Damiani 14, Viviani 6, Rosi 20, Lilli 4, Marchetti 12, Merlini 8, Bartolini 4, Echerle 10, Bici 2, Vefa, Bernardoni. All. Calvani. Ass. Cioni.

U14 Femminile

Si chiude con una sconfitta casalinga la prima fase di campionato delle ragazze di Banchelli e Iserani che cadono 49-53 per mano di San Miniato, seconda della classe. Nonostante la sconfitta buona prova per le gialloblu, riuscite a stare al passo delle ospiti per tutta la durata del match, come dimostra lo scarto finale minimo. Derby emozionante e punto a punto (13-14 al 10′, 24-27 all’intervallo), deciso degli episodi che nella volata finale hanno portato i due punti a San Miniato. Adesso turno di stop in attesa del calendario della seconda fase.

BASKET CASTELFIORENTINO – PALL. SAN MINIATO 49-53

Parziali: 13-14, 11-13, 12-13, 13-13

U13 Giallo

Nel big match sul parquet di Figline Valdarno arriva la prima sconfitta della seconda fase per il gruppo Giallo di Mostardi e Ciampolini: 70-68 il finale del match. Un ko maturato negli ultimi secondi, al cospetto di una squadra fisicamente molto più forte ma contro cui i gialloblu hanno sfoderato una grandissima prestazione, mantenendo la sfida aperta fino al suono della sirena. Il rammarico è soltanto per qualche piccolo errore che forse, evitato, avrebbe potuto dipingere un finale diverso, ma ciò niente toglie ad una prova assolutamente sopra le righe.

DON BOSCO FIGLINE – ABC CASTELFIORENTINO 70-68

Parziali: 14-10, 16-20, 24-23, 16-15

Tabellino: Crisafi 2, Bonora 6, Baldi, Fiorentini, Pieri 10, Zecchi 23, De Simone, Bufalini 12, Niccolini 8, Barlabá 5, Garbetti 2. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

U13 Blu

Doppio impegno e doppio acuto per il gruppo Blu di Mostardi e Ciampolini che detta legge prima contro la Mens Sana (61-52) e poi sul parquet del Dlf Firenze (38-63). Nello scontro al vertice contro Siena, pur reduci da una settimana a ranghi ridottissimi causa influenza, i gialloblu hanno dato vita ad una prestazione da dieci e lode e, dopo tre primi quarti punto a punto, sono riusciti a dare lo strappo decisivo nell’ultimo parziale di gioco. A Firenze, invece, partita rimasta in bilico giusto il tempo del primo periodo: poi la formazione castellana ha preso il largo amministrando tranquillamente per tutte le restanti frazioni.

ABC CASTELFIORENTINO – MENS SANA BASKET 61-52

Parziali: 12-12, 16-14, 16-15, 17-11

Tabellino: Ticciati 19, Bacci M. 2, Carzoli 7, Bacci T., Filomeno 9, Spuntarelli 3, Vallerani 1, Casadei, Prifti, Frullini, Leti 18, Gjoni 2. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

DLF FIRENZE – ABC CASTELFIORENTINO 38-63

Parziali: 10-12, 8-22, 4-14, 16-15

Tabellino: Ticciati 15, Bacci M. 2, Ricci, Carzoli 12, Giglioli, Bacci T. 3, Filomeno 15, Spuntarelli 4, Vallerani 2, Prifti, Leti 8, Marchetti 2. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

Minibasket

Al rientro dopo la sosta natalizia riprende con un derby senza storia il cammino in campionato degli Esordienti di Alessandro Mostardi e Pietro Cantini che, sulla scia dell’entusiasmo dopo aver dominato il Torneo della Befana di Rieti, si impongono agilmente sui cugini della Virtus Certaldo per 96-4. Partita totalmente a senso unico, in cui la troppa differerenza tra i due roster ha chiuso i giochi fin dalla prima frazione di gioco, tanto che all’intervallo lungo il tabellone parlava da solo: 44-4. Per i gialloblu sono scesi in campo Bonora, Zecchi, Bufalini, Bini, Baldi, Crisafi, Marzi, Ciulli, Tamburini, Garbetti, Bianchi.

