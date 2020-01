Anmil nazionale, confermato presidente il fucecchiese Niccolai

L’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL) ha rinnovato, con le elezioni di ieri, le cariche del consiglio territoriale di Firenze (che copre l’intera area metropolitana, l’ex provincia). Alla presidenza è stato confermato il fucecchiese Evaretto Niccolai, da molti anni anche alla guida della sezione cittadina che ha sede in via La Marmora.

A Niccolai sono arrivate le congratulazioni del sindaco Alessio Spinelli. “Il suo grande impegno sul tema della sicurezza sul lavoro – ha sottolineato il primo cittadino – è un esempio di come la società civile e il mondo delle associazioni possano dare un contributo di grandissimo spessore alla crescita di un territorio. Il lavoro che Niccolai sta svolgendo da oltre 10 anni con le scuole ha fatto sì che un tema come quello della sicurezza, che in passato era stato appannaggio soltanto degli adulti, sia divenuto un momento di riflessione e conoscenza per tanti ragazzi. Sono molto felice per la sua rielezione alla presidenza del consiglio provinciale e gli faccio le mie più sincere congratulazioni”.

Le altre cariche in seno al consiglio territoriale fiorentino saranno ricoperte dal Vice Presidente Guido Stigliano e dai consiglieri Angelo Barila’, Giocondo Bindi, Luana Beconcini, Franco Burrini, Piero Chiti, Gennaro Chiummiello e Emilio Viscardi.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Fucecchio