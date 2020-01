'Arbitro per un giorno: il rispetto delle regole', il convegno a Empoli

Di concerto con il Comune di Empoli, partner dell'iniziativa, in qualità di Presidente della Sezione di Empoli dell'Associazione Italiana Arbitri, sono a portare a conoscenza la vostra redazione dell'incontro che l'Associazione sta organizzando sul tema "Arbitro per un giorno: il rispetto delle regole". Le finalità dell'iniziativa è quella di sensibilizzare le nuove generazioni verso un'educazione al sport, al rispetto sia delle regole che dell'avversario e della figura del giudice in senso più ampio del termine, in un periodo storico nel quale la figura di coloro i quali indossano una divisa e/o rivestono un ruolo decisionale è sempre più messa in discussione e bistrattata. Un incontro pubblico rivolto agli adolescenti con l'obiettivo di riportare in primo piano i valori di buona educazione e di etica, insiti nello sport e determinanti nella vita di tutti i giorni, affinché la società di domani sia migliore di quella di oggi.

Relatori dell'incontro saranno l'assistente internazionale di calcio Lorenzo Manganelli di Valdarno, l'assistente empolese di Serie A Dario Cecconi, l'Assessore allo Sport Dott. Fabrizio Biuzzi, l'ex arbitro internazionale ed oggi opinionista TV Tiziano Pieri e l'Avv. Francesco Marzocchini, in rappresentanza dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA). Modererà il giornalista Giacomo Cioni, responsabile dell'ufficio stampa del Comune di Empoli.

L'evento è programmato per il giorno lunedì 20 gennaio 2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso la sala cinematografica "La Perla", sita in via Dei Neri 5 ad Empoli.

All'iniziativa hanno aderito gran parte delle scuole medie superiori di Empoli, per un totale di oltre 400 studenti, in rappresentanza degli istituti Fermi-Brunelleschi, Calasanzio, SS. Annunziata, Pontormo e Ferraris.

Sottolineo come molto gradita sarebbe anche la vostra presenza, ritenendo tale incontro una splendida opportunità comunicativa verso gli studenti e la cittadinanza tutta, fuori dai classici canoni istituzionali.

Certo di ricevere una vostra cortese risposta in merito e che tale iniziativa possa essere ritenuta meritevole della vostra attenzione, colgo l'occasione per porgervi cordiali saluti.

Fonte: Sezione AIA di Empoli

