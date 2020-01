Auto fuori strada si ribalta in Valdicecina, codice giallo

Un'auto è finita fuori strada e si è ribaltata a Pomarance, in zona Sant'Ippolito, alle 14.45 circa di oggi. L'utilitaria si è ribaltata finendo tra le frasche ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Saline di Volterra. Il conducente è riuscito a uscire dall'abitacolo con l'intervento dei sanitari inviati dal 118. I pompieri hanno messo l'area in sicurezza, così come l'auto.

I due autisti sono stati soccorsi uno in codice giallo e uno in codice verde.

