Badante aggredisce anziana per futili motivi, poi si scaglia contro la polizia

Ieri pomeriggio lunedì 13 gennaio a San Donato, frazione di Lucca, la polizia ha arrestato una badante bulgara di 57 anni per lesioni all'assistita di 89 anni. Ciò sarebbe dovuto ad una lite scoppiata per motivi futili con conseguente aggressione ai danni dell’anziana, le cui urla d’aiuto sono state sentite dai vicini che hanno chiamato il 113. All’arrivo della polizia l’89enne aveva un livido sul volto e la badante si è scagliata contro di loro con manate e insulti. La donna è stata arrestata per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

