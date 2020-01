Un 55enne è caduto da una scala mentre lavorava in un cantiere in via di Corniola a Empoli, nell'omonima frazione. L'infortunio sul lavoro è avvenuto alle 15.30 circa. Sul posto un'automedica e le Pubbliche assistenze di Empoli. L'uomo, seppur non in pericolo di vita, è stato trasferito come da prassi in codice rosso al Cto dell'ospedale fiorentino di Careggi. Ha riportato un importante trauma cranico.

Tutte le notizie di Empoli