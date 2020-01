Case popolari, ancora aperto il bando a Fucecchio

E’ aperto ancora per un mese (fino al 14 febbraio) il bando per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Fucecchio, riservato a coloro che risiedono oppure prestano la propria attività lavorativa all’interno del Comune. Il bando si caratterizza per alcune significative novità introdotte dalla nuova legge regionale che disciplina l'edilizia residenziale pubblica. Gli aspiranti partecipanti dovranno dunque porre particolare attenzione ai nuovi requisiti di accesso e al nuovo elenco di situazioni che danno diritto ad un punteggio riportati nel bando scaricabile dal sito dell’amministrazione comunale www.comune.fucecchio.fi.it oppure da quello dell’Unione dei Comuni www.empolese-valdelsa.it.

Trattandosi di un bando generale, la graduatoria precedente viene azzerata: deve pertanto fare nuova domanda anche chi fa parte della precedente graduatoria ERP.

Le domande dovranno essere presentate entro il 14 febbraio all’ufficio protocollo del Comune di Fucecchio (via La Marmora 34 - Fucecchio) oppure all’ufficio protocollo dell’Unione dei Comuni (piazza della Vittoria 54 – Empoli). Possono inoltre essere spedite per PEC all’indirizzo dell’Unione dei Comuni circondario.empolese@postacert.toscana.it o per raccomandata postale A.R. (in tal caso farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante).

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Casa del Comune di Fucecchio (Via Castruccio, 12 - Fucecchio) aperto nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 13, martedì e giovedì solo su appuntamento dalle 15 alle 18.

“Fucecchio è una realtà che è sempre stata molta attenta alle politiche per la casa – commenta il sindaco Alessio Spinelli – sia per quanto riguarda l’edilizia residenziale pubblica (ERP) ma anche per la cosiddetta Emergenza Abitativa: nessuno è mai rimasto senza un tetto sulla propria testa. In questi anni abbiamo lavorato bene a livello di LODE (Livello Ottimale Di Esercizio) Empolese Valdelsa e infatti adesso abbiamo cantieri aperti su due immobili: uno nel capoluogo dove verranno realizzati 16 mini appartamenti e l’altro a Botteghe dove si completeranno altri 13 alloggi da destinare alle fasce più deboli della popolazione, quelle quali non possono permettersi una casa in proprietà e nemmeno un affitto. Questi immobili si realizzeranno a totale carico economico della Regione Toscana, senza gravare sulle casse del nostro bilancio comunale. E questo è un ulteriore risultato”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

