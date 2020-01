Consulte di Frazione, Pd Montopoli: "Tanta gente partecipa, ma non l'opposizione

Ieri sera, presso la Sala Consiliare del Comune di Montopoli in Val d'Arno, si sono tenute le assemblee costitutive della Consulta di Frazione di Montopoli, della

frazione di San Romano-Angelica, della frazione di Capanne, della frazione di Castel del bosco, e della Frazione di Marti.

Si sono potuti apprezzare elementi di novità rispetto alle precedenti Consulte, fra chi ha assunto un ruolo di coordinamento e più in generale fra i semplici componenti: hanno fatto il loro ingresso molti giovani, studenti e lavoratori, donne e uomini con esperienze in settori della cultura, dell'amministrazione e dell'assistenza, e finalmente abbiamo avuto l'ingresso di nuovi cittadini.

Persone di generazioni e formazioni diverse, che sapranno certamente assolvere al proprio compito.

Dispiace, invece, constatare quanta poca considerazione all'appuntamento di ieri sembrano aver dato i Consiglieri dei gruppi di minoranza, fra

i quali non vi è stato nessuno che abbia avuto almeno il garbo di presenziare alla fase costitutiva delle Consulte.

E ne siamo rammaricati non solo (e non tanto) perché quello di lunedì sera fosse un incontro importante per fare la prima conoscenza con coloro che daranno il proprio contributo all'amministrazione di questo Comune, con cui i Consiglieri comunali ed i membri della Giunta comunale dovranno interagire.

Ne siamo desolati perché si trattava di un incontro istituzionale, al quale coloro ai quali sono affidate funzioni pubbliche, da adempiere con disciplina ed onore, erano quasi tenuti, per dovere, a partecipare. A maggior ragione poiché ogni Consigliere, anche di minoranza, rappresenta il Comune e tutti i cittadini.

Ci conforta, tuttavia, l'affluenza delle tante persone che abbiamo visto ieri sera, che, alla chiamata a dare il proprio contributo per la tutela del bene comune, hanno deciso di uscire di casa in un freddo lunedì d'inverno ed hanno risposto generosamente “presente”.

Fonte: Pd Montopoli

