Erasmus, dal Roncalli studenti in Spagna e a Malta

Sono cinquantadue in tutto le studentesse e gli studenti dell’IIS Roncalli di Poggibonsi partiti nei giorni scorsi per partecipare al progetto Erasmus nell’a.s. 2019/2020. Malta e Spagna le destinazioni dove verranno svolti i tirocini di 4 settimane in aziende dei diversi settori produttivi, commerciali e dei servizi del territorio.Il gruppo diretto in Spagna all'arrivo a Jerez de la Frontera ha trovato a dargli il benvenuto una studentessa e uno studente neo diplomati nel 2019 e che stanno svolgendo lì un tirocinio post diploma.

“I progetti Erasmus integrano l’ampia offerta formativa del nostro istituto e sono destinati a studentesse e studenti di tutti gli otto indirizzi presenti nella nostra scuola.- commenta il Dirigente Scolastico Gabriele Marini- Si tratta di esperienze importanti attraverso le quali gli studenti hanno l’opportunità di potenziare le competenze linguistiche, relazionali, di sviluppare maggiormente la loro autonomie e naturalmente di apprendere nuove conoscenze. Un dato positivo è l’incremento di borse e anche di partecipanti che di anno in anno partecipano ai progetti.”

I progetti Erasmus + di mobilità transnazionale sono coordinati dalla professoressa Filomena Milazzo e organizzati dall’IIS Roncalli in collaborazione gli operatori di Reattiva. Grazie ai finanziamenti europei ottenuti sui tre progetti è stato possibile coprire tutte le spese del soggiorno estero e del trasporto per raggiungere Jerez de la Frontera e Gzira.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Poggibonsi