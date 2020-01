Espulso dall'Italia, ma lo trovano a Siena: 26enne nei guai

Droga, prostituzione, clandestinità: questo il curriculum di un 26enne di origini brasiliane, rintracciato a Siena nelle ultime ore e espulso dall'Italia. Arrivato in Italia nel 2014 ha iniziato a gravitare nell'ambiente della prostituzione ed è stato arrestato a Napoli in possesso di due chili di cocaina. Scarcerato a maggio 2019, è stato espulso dal territorio nazionale perché ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. In realtà è rimasto in clandestinità in Italia ed è stato trovato in un residence senese. Era con un connazionale, intento a svolgere di nuovo l'attività di prostituzione.

La polizia ha avviato subito le procedure di espulsione. Visti i suoi precedenti, per lui, previo assenso della competente autorità giudiziaria, si pianifica in suo rimpatrio immediato; notifica del decreto di espulsione del Prefetto di Siena, e scorta fino all’aeroporto di Fiumicino, dove viene imbarcato sul volo diretto a San Paolo del Brasile. Il suo connazionale, già titolare di permesso di soggiorno, dovrà lasciare il territorio nazionale entro pochi giorni.

