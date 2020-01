Furti in serie, arrestato a Monteriggioni dopo 8 anni

Nel pomeriggio di ieri (13 gennaio) la stazione dei carabinieri di Monteriggioni ha tratto in arresto un 38enne, disoccupato e con denunce a carico. L'uomo doveva scontare 2 anni e 24 giorni di prigione per furto aggravato come previsto dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Foggia. In particolare i furti sono avvenuti a Roma nel 2012 e alle Isole Tremiti (Foggia) nel 2017. La Magistratura ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari nella propria abitazione.

