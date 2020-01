Un furto è stato portato a termine in una casa in via della Resistenza a Fucecchio. Nella sera di sabato 11 gennaio i malviventi sarebbero entrati forzando la porta principale, dopo aver verificato l’assenza di persone in casa. I ladri hanno potuto però ripulire poche stanze prima che l’allarme suonasse ed avvertisse il proprietario della casa con una notifica sul telefono. La refurtiva è di poco valore e i danni all’abitazione sono minimi. Sono state allertate le forze dell'ordine.

