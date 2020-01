'Genitori...in attesa', gli incontri a Montemurlo

A Montemurlo, nell'ambito delle attività rivolte alle famiglie, arrivano gli incontri dedicati ai “Genitori...in attesa”. Il momento della gravidanza e della nascita di un figlio è sempre delicato, carico di attesa, aspettative ma anche di ansie, paure e dubbi. Per sostenere le future famiglie in questo delicato momento di passaggio, il Comune di Montemurlo propone tre incontri per “mamme e papà in attesa”. Il primo appuntamento si svolgerà martedì 21 gennaio ore 16 al nido Tata Badà (via Rosselli – Montemurlo). Elisa Conti, ginecologa e Simona Cipriani, ostetrica aiuteranno le mamme in attesa ad affrontare il momento del parto in maniera consapevole e il meno traumatica possibile attraverso un confronto per condividere dubbi, problemi e avere informazioni chiare e precise. «Molto spesso oggi le neo mamme si ritrovano sole, perché non hanno più intorno quella rete familiare di sostegno, che un tempo aiutava la donna ad affrontare con più serenità i momenti di trasformazione come la nascita di un figlio. - spiega l'assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano - Questo percorso per “coppie in attesa” non si vuole sostituire ai corsi tenuti dalla Usl, ma vuol rappresentare un'opportunità di affiancamento e supporto pratico e psicologico per i genitori, che potranno trovare sostegno e consiglio in una serie di professionisti che si alterneranno durante gli incontri».

Gli incontri proseguiranno il 28 gennaio per le mamme e sabato 8 febbraio per i babbi con la pedagogista Elisabetta Vaiani che risponderà a domande, dubbi e curiosità sul “diventare genitori”.

Infine, si apriranno il prossimo 3 febbraio le iscrizioni al Centro bambini e famiglie “La parete della Luna” al nido d'infanzia Tata Badà (via Rosselli, 4 Montemurlo) rivolto ai bambini dai 3 ai 18 mesi. Il centro sarà attivo da aprile a giugno, il martedì e il giovedì dalle ore 16 alle 18,30 ed ha un doppio scopo, quello di far incontrare i bambini della stessa età in un momento di gioco e socializzazione, ma anche quello di promuovere un confronto tra i genitori dei neonati e gli operatori del nido che potranno rispondere a dubbi e domande sulla crescita e sulla gestione dei bambini.

Gli incontri sono liberi e gratuiti. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni al Centro La Parete della Luna si può chiamare il numero tel. 0574-558562 oppure 0574558582 email pubblicaistruzione@comune.montemurlo.prato.it

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

