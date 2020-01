Gruppo di camino I Percorsi della Chiocciola: nuovo percorso nella zona di Montecalvoli

Per tutto il mese di gennaio sarà utilizzato il nuovo percorso nella zona di MONTECALVOLI. Si ricorda che il gruppo di camino è aperto a tutti, è gratuito. Le passeggiate della salute sono un ottimo modo per fare attività fisica, socializzando. Per essere aggiornati sui percorsi settimanali, è sufficiente memorizzare sul proprio smartphone il numero 370 3321879 e inviare un messaggio con la dicitura "attivazione".

Prossimi appuntamenti:

-Sabato 18 Gennaio ore 9.00 partenza dalle scuole elementari Montecalvoli

-Giovedi 16 Gennaio ore 15.30 partenza da piazza Cerrett

