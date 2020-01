Il Prefetto Lega visita Ansa per il 75esimo anniversario dell'Agenzia

Il prefetto Laura Lega ha visitato oggi la sede fiorentina dell’Ansa in occasione del 75° anniversario dell'agenzia che si celebra domani 15 gennaio.

Accolto dalla responsabile Paola Catani Gagliani, il prefetto ha incontrato la redazione con la qualche ha avuto uno scambio di idee su molti temi del giornalismo di oggi, con particolare riguardo al ruolo che Ansa riveste. “In una società in cui l’opinione pubblica si forma in maniera sempre più veloce e determinante attraverso il mondo dei social, ha detto Lega, senza che vi sia una vera certificazione della notizia, Ansa fornisce un’informazione reale, concreta e affidabile per l’interlocutore, contribuendo anche alla coesione sociale e istituzionale”. “E’ un lavoro delicato, ha aggiunto il prefetto, che rappresenta una sfida notevole per voi professionisti dell’informazione in questa epoca così fluida e in rapido cambiamento”. Al termine dell’incontro, Lega non ha mancato di affrontare anche il tema delle difficoltà che il mondo dei mass-media sta attraversando sotto il profilo organizzativo, gestionale e di sostenibilità dei costi.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze