Indagine parcheggi abusivi, coinvolto membro della segreteria Nardella

L'inchiesta che ha condotto all'arresto di 12 persone e l'interdizione di 6 per parcheggiatori abusivi e ausiliari del traffico ha avuto un risvolto che ha riguardato la segreteria del sindaco Dario Nardella. Negli indagati, per altri reati, c'è anche uno dei membri della segreteria, Jacopo Vicini, incaricato di gestire biglietti per stadio e concerti a dotazione del Comune di Firenze. Secondo quanto affermato da agenzie stampa, è coinvolto in indagini incaricate dalla procura alla polizia municipale. Sono state svolte perquisizioni a casa e nell'ufficio di Palazzo Vecchio. Avrebbe procurato biglietti per un concerto a un altro indagato, chiedendo in cambio il voto alle comunali. Vicini poi non si candidò alle comunali. Il tramite tra i due sarebbe stato un funzionario arrestato. Il reato sarebbe 'scambio elettorale', slegato agli esiti delle altre indagini.

