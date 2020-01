Investita da un'auto, donna muore a Viareggio

Una donna è stata investita mentre attraversava la strada a piedi sulle strisce pedonali. Per la donna non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto in prossimità di una rotatoria, sul viale della Resistenza, a Viareggio, nel quartiere di Varignano. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenute l'automedica, un'ambulanza della croce verde di Viareggio e la polizia municipale.

Il conducente dell'auto è stato trasportato all'ospedale della Versilia per accertamenti.

