Lavori in corso, ripristini dell'asfalto in zona La Cella a Pisa

Di pari passo con l’apertura dei molti cantieri annunciati per il 2020, prosegue il piano delle manutenzioni in città. Sono in corso in questi giorni, partiti da lunedì, alcuni interventi di ripristino dell’asfalto in via Vecchia Tranvia, via Sempione, via Cervino e via Monte Bianco nel quartiere de La Cella.

Da domani, mercoledì 15 gennaio, riprendono invece le asfaltature iniziate a Marina di Pisa la scorsa primavera. Operai di Avr sotto la guida di Pisamo saranno a lavoro domattina in via Andò, nel tratto compreso da via Arnino a via Orlandi, e successivamente il cantiere si sposterà nella stessa via Orlandi, nel tratto da Via Andò a Via dell’Ordine S. Stefano. I lavori di realizzazione del nuovo manto stradale si concluderanno entro venerdì 17, salvo slittamenti dovuti alle condizioni metereologiche. Per permettere lo svolgimento dei lavori saranno adottate le seguenti modifiche al traffico nei giorni 15, 16 e 17 con orario 08 – 19: in via F. Andò, tratto da Via Arnino a Via I. Orlandi sarà istituita la chiusura al traffico veicolare (eccetto residenti con passo carrabile interno) e divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati; in via Orlandi, da Via Andò a Via dell’Ordine S. Stefano sarà istituita la chiusura al traffico veicolare (eccetto residenti) e divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati; sarà poi istituito l’obbligo a sinistra su via Arnino all’intersezione con via dell’Ordine S. Stefano.

Infine giovedì 16 rimarrà chiuso al traffico veicolare il Ponte di Mezzo dalle 8.30 fino alle 20, per permettere i lavori di pulizia e di manutenzione della croce pisana realizzata in resina che si trova al centro del ponte.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pisa