Lift, a Firenze la presentazione del modello toscano

L’assessore a Lavoro, formazione ed istruzione della Regione Toscana, Cristina Grieco, presenterà in ogni provincia il modello Lift, che racchiude gli obiettivi e gli strumenti delle politiche educative e del lavoro della Regione Toscana. Lift è l’acronimo di “lavoro, istruzione, formazione e transizioni”, ma è anche una parola inglese che significa, appunto, “ascensore”, che nel caso di specie va inteso come “ascensore sociale”.

Si inizierà da Firenze dopodomani, giovedì 16 gennaio, ore 10.30, con un incontro che si svolgerà nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Giunta toscana, dove con l’assessore Grieco parteciperanno il direttore dell’Irpet Stefano Casini Benvenuti ed i direttori regionali Francesca Giovani e Paolo Baldi. L’incontro, aperto anche alla stampa, è rivolto al mondo della scuola, alle istituzioni, alle parti sociali ed economiche, con lo scopo di far conoscere ed approfondire i contenuti del modello toscano.

Quel che c’è da sapere sulle politiche regionali in materia di educazione, istruzione, formazione e lavoro in Toscana e nello specifico a Firenze, dunque, sarà al centro dell’incontro del 16 gennaio, dove sarà anche presentata la pubblicazione “Lift, dalla scuola al lavoro, il modello toscano”, che raccoglie dati, risorse, risultati ed è destinata ai cittadini interessati all’argomento e soprattutto agli operatori del mondo della scuola. Giovedì sarà effettuato un focus sui dati e sui risultati relativi al Fiorentino.

