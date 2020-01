Lite per 30 euro finisce a coltellate, 48enne in ospedale

Una lite finisce male, una persona è stata arrestata a Sansepolcro nella mattinata di ieri, lunedì 13 gennaio.

Si sono incontrati ai giardini di Piero della Francesca per regolare una vicenda legata alla restituzione di circa trenta euro. I due uomini, un 48enne viterbese e un 42enne albanese senza fissa dimora, entrambi con precedenti, hanno iniziato a discutere animatamente e poi hanno tirato fuori i coltelli. Ai passanti è parso un vero e proprio duello. Il 48enne è stato colpito al torace, mentre il 42enne è scappato verso il centro commerciale. si piega su se stesso mentre l’albanese dopo aver messo a segno il colpo si allontana a piedi verso il centro commerciale valtiberino.

Nel frattempo l’allarme è arrivato ai carabinieri, giunti sul posto e attivi nella ricerca del fuggitivo. Sul posto i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure al 48enne, riscontrando la presenza di una ferita all’altezza della parte sinistra del torace che, per pura fortuna, non ha prodotto più gravi conseguenze. L’uomo è stato, quindi, portato con l'elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale di Siena e ricoverato con prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

I carabinieri, intanto, hanno individuato in un’abitazione poso distante il 42enne: anche lui aveva una ferita da taglio al fianco sinistro che i sanitari del pronto soccorso valtiberino hanno suturato con alcuni punti con una prognosi di otto giorni. Dopo le cure, ricostruita la dinamica dell’aggressione i carabinieri lo hanno arrestato e portato in carcere a Arezzo.

Tutte le notizie di Sansepolcro