Nuove corse per Capraia e Giannutri, accolta la richiesta dei residenti

Otto traghetti in più all'anno, quattro coppie di corse della linea Toremar A1, permetteranno di raggiungere l'isola di Capraia da Livorno, mentre ben 44 collegamenti in più, 22 coppie effettuate sulla linea A5 con nave Ro.Ro (capace di trasportare anche veicoli di servizio) uniranno la terraferma e Giannutri a partire dall'annulaità 2020.

"Negli ultime mesi i cittadini hanno ripetutamente chiesto di aumentare il numero dei collegamenti delle isole minori, in particolare Capraia e Giannutri, con la terraferma - ha spiegato l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli - La Regione Toscana ha accolto questa richiesta ed ha concordato con il gestore del servizio di continuità territoriale, Toremar, il potenziamento del servizio dal 2020 alla fine del contratto di servizio, in modo da renderlo anche più omogeneo a quello effettuato a beneficio delle altre isole".

"In particolare - spiega Ceccarelli - l'isola di Giannutri vedrà un potenziamento rilevante dei collegamenti e, soprattutto, vedrà la possibilità di far arrivare sull'isola dei veicoli, necessari soprattutto per rifornimenti e servizi alla comunità, ad esempio trasporto rifiuti, gasolio, approvvigionamento idrico e di vivande".

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio Stampa

