Palazzo Malaspina, l’arte contemporanea accende il 2020

Storia e disegno, arte e pittura, scultura, fumetto e, su tutto, il respiro dell’arte contemporanea. E’ stata presentata questa mattina, martedì 14 gennaio, in palazzo del Pegaso la stagione culturale del Comune di Barberino Tavarnelle: ‘Palazzo Malaspina exhibitions 2020’.

A far gli onori di casa il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani. Con lui il sindaco David Baroncelli e l’assessore alla cultura di Barberino Tavarnelle, Giacomo Trentanovi.

“Il calendario che offre anche quest’anno la stagione di Palazzo Malaspina fa di Barberino Tavarnelle un polo culturale di indiscussa qualità, rappresentando al meglio la sintesi di un comune che da un lato dona ottimi prodotti per la terra, dall’altro promuove eventi di natura comunitaria importantissimi”. Giani elogia “questo impegno”, definito “l’esempio di una Toscana che scommette sulla cultura come leva di attrazione turistica per tutta la nostra regione, e non solo per le grandi città”

Nello storico edificio, nel cuore di San Donato in Poggio, la stagione del Malaspina sarà aperta da una collettiva, sabato 18 gennaio alle 17, con la mostra “Teste per aria piedi per terra”: in un’unica esposizione saranno visibili oltre 50 tra i capolavori più celebri di alcuni dei nomi più conosciuti, a livello nazionale e non solo, nel mondo della ‘narrazione illustrata’. Tra questi Arianna Papini, Fuad Aziz e Cecco Mariniello. La mostra sarà visitabile fino al 29 marzo.

“Accoglieremo un anno di eventi che intreccia diverse forme espressive – precisa il sindaco Baroncelli – confermando una cifra stilistica in questi anni apprezzata da migliaia di visitatori. Il talento di narrare le storie di alcuni dei più noti illustratori del mondo, riesce a toccare le corde emotive dell’infanzia e dell’adolescenza, offrendo uno strumento di crescita educativa e sociale”. La comunità, continua il sindaco, “ ha mostrato una particolare sensibilità per questo genere artistico, anche grazie alla presenza e alla partecipazione attiva delle scuole dove gli artisti su nostra richiesta hanno organizzato laboratori, incontri e seminari con gli studenti”.

“Valorizziamo come spazio contemporaneo la struttura del palazzo che ha una storia medievale - dichiara l’assessore alla Cultura Giacomo Trentanovi -. Con una direzione artistica affidata interamente al Comune, che seleziona gli artisti, allestisce e organizza l’evento in toto, abbiamo deciso di potenziare la programmazione espositiva accogliendo ogni anno figure di primo piano nel panorama artistico nazionale e internazionale”. “Quella che ci apprestiamo ad inaugurare è una stagione che vuole alzare ancora il tiro, inserita in un polo culturale che si pone come realtà di riferimento per la promozione e la diffusione dei linguaggi dell’arte contemporanea”, aggiunge l’assessore.

La stagione espositiva metterà in fila una decina di personali e collettive, con scultori e pittori italiani e stranieri. Una menzione particolare per la rassegna “Chianti Comics” – dal 24 ottobre al 29 novembre -, evento che nei mesi autunnali regalerà una collettiva sulle firme più celebri del fumetto italiano, con la partecipazione dei grandi autori di casa Bonelli.

La programmazione di Palazzo Malaspina Exhibitions 2020 ospiterà, complessivamente, una decina di eventi. Dal 4 aprile al 24 maggio saranno in mostra i lavori degli scultori e pittori Paolo Staccioli e Danilo Fusi; dal 30 maggio al 19 luglio un ‘primo piano’ dedicato al pittore chiantigiano Sergio Nardoni; dal 1 agosto al 6 settembre saranno in mostra le tele dell’inglese Joyce Brian e dal 12 settembre al 18 ottobre un’altra artista anglosassone, Johanna Davies, esporrà una sintesi della propria produzione ispirata al tema del cavallo e del cavaliere.

La stagione espositiva si concluderà con la sesta edizione dei Presepi in mostra che accoglierà le interpretazioni del tema della Natività, in forma artigianale e artistica, dal 5 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio Stampa

