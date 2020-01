PretenDiamo Legalità, mattina con la polizia al Persio Flacco di Volterra

La polizia, in considerazione del positivo riscontro ottenuto negli scorsi anni, ha avviato per l’anno scolastico 2019/2020, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la 3^ edizione del Progetto: “PretenDiamo Legalità” finalizzato alla promozione della cultura della legalità

Il Commissariato di Volterra ha quindi organizzato per il prossimo 20 gennaio un incontro con gli studenti del biennio delle scuole secondarie di II° grado che si svolgerà presso il Teatro Persio Flacco con orario 09:00/12:00 ed al quale interverrà anche personale specializzato della Sezione Polizia Postale di Pisa.

L’obiettivo è di stimolare una riflessione sull’importanza della legalità, che passa necessariamente attraverso la partecipazione attiva e consapevole di tutti i

cittadini, ai quali si chiede di essere protagonisti nella realtà sociale.

Proprio alla luce dell’ampiezza della platea a cui si rivolge il messaggio, il Commissariato ha voluto cogliere l’occasione della presenza del personale della

Sezione Polizia Postale per estendere ai genitori degli alunni degli istituti scolastici di Volterra, la possibilità di assistere ad un incontro pomeridiano che si svolgerà sempre al teatro Persio Flacco ma con orario 17:00/19:00. Tale incontro si pone l’obiettivo di fornire quelle utili e semplici indicazioni affinché i genitori stessi, al momento di concedere ai figli l’uso dei dispositivi informatici, possano assisterli nella navigazione in Internet suggerendo alcune regole precise per l'utilizzo in sicurezza del mondo digitale, informandoli sui possibili pericoli che sono connessi e aiutandoli a riconoscere quei contenuti e quelle applicazioni accessibili senza correre inutili rischi considerando altresì importante creare un'atmosfera di fiducia che incoraggi i ragazzi a rivolgersi a loro in caso di problemi o di aiuto.

L’occasione è gradita per ringraziare la disponibilità dell’amministrazione comunale di Volterra per la fattiva collaborazione del dottore Gian Luca Manzi, l’ Accademia dei Riuniti per la concessione del Teatro Persio Flacco e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa per la disponibilità fornita per il servizio di vigilanza antincendio.

