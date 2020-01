Pubblica Assistenza e donatori, al via la campagna tesseramenti a Colle

Inizia la campagna tesseramento 2020 per le Associazioni di Pubblica Assistenza e Donatori di Sangue di Colle Val d'Elsa. Sarà possibile fare o rinnovare la propria tessera sociale presso la sede in Via Liguria 11 (dal lunedì al venerdì: 8.00-13.00 e 15.00-19.00; sabato: 8.00-13.00) e, al fine di agevolare i soci e tutta la cittadinanza, presso un ufficio dedicato vicino a Piazza B. Scala, all'angolo di Via F. Livini, che, a partire dal 17 gennaio, sarò aperto tutti i venerdì mattina dalle 9:30 alle 12:30.

Essere socio dà la possibilità di partecipare attivamente e concretamente alla vita associativa della Pubblica Assistenza e dei Donatori di Sangue, sostenendole nelle proprie scelte ed attività, e permette di usufruire di servizi riservati, come agevolazioni su trasporti socio-sanitari e convenzioni con attività commerciali e studi medici. Dal 2016, inoltre, le Associazioni hanno ampliato l’offerta per i propri soci e per l'intera collettività valdelsana, stringendo collaborazioni in convenzione per recupero funzionale con lo Studio Professionale di Fisioterapia Bernabei-Salerno e di onoranze funebri, entrambe presso i locali della sede sociale in località La Badia.

