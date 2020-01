Hanno forzato la porta dell'appartamento portando via alcuni monili in oro, in casa c'era la proprietaria di 90 anni che stava riposando e non si è accorta di nulla. È accaduto in via Botta a Firenze nel pomeriggio di ieri. A scoprire il furto è stata la badante dell'anziana che era andata a fare alcune commissioni.

