Hanno rubato un motorino e sono stati denunciati. I due protagonisti del furto, però, sono solo due minorenni. I carabinieri di Montecatini Terme sono entrati in azione in piazza Italia, dove due 17enni - uno di Pieve a Nievole e uno di Montecatini - hanno portato via un Gilera a una donna di Pistoia. I due sono stati fermati e denunciati. Il fatto è avvenuto sabato 11 gennaio.

