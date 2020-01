'Scene da Faust' al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Terzo spettacolo della stagione di prosa al Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Dopo l'apertura dello scorso novembre con "Miseria e Nobiltà" e l'esilarante spettacolo con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, venerdì 17 gennaio alle ore 21,00 è in programma "Scene da Faust".

Dopo l'incontro con il mito classico di Antigone, Federico Tiezzi affronta, attraverso l'opera di Goethe, un altro grande mito: quello di Faust. Il racconto di un sapiente studioso di teologia, filosofia e scienze naturali che, per ottenere conoscenze ancora più vaste, potere e giovinezza, vende la propria anima a Mefistofele mediante un contratto firmato col sangue. In questo testo supremo, Federico Tiezzi ritrova un tema a lui molto congeniale: la crisi della soggettività, dell'individuo, la crisi dell'io nel suo rapporto con la realtà, in special modo quella storica e naturale. Lo spettacolo racconta, non solo, lo smascheramento di Faust che è Mefistofele, specchio e oggettivazione della parte più segreta del sé, ma anche del rapporto conflittuale tra l'intellettuale, stanco di teorizzare e di lavorare sulle idee, e la realtà, il mondo fisico e biologico, sentimentale ed emotivo, che gli sfugge. Ci parla del dramma della conoscenza, dell'insoddisfazione per un sapere vecchio, inefficace, non più capace di interpretare il mondo col solo ausilio dei dogmi religiosi. E ci parla delle dinamiche del desiderio (tra cui quello sessuale) e del sentimento, nell'esplorazione del rapporto tra Faust e Margherita senza dimenticare il rapporto tra Faust e Mefistofele, immaginato come un rapporto di 'amanti' (si ama se stessi nell'altro), di esseri interdipendenti che si scambiano i ruoli, come due facce della stessa medaglia.

La stagione di prosa proseguirà mercoledì 29 gennaio con "Il Silenzio grande" per la regia di Alessandro Gassmann e il 6 e il 7 febbraio con "Mine vaganti" di Ferzan Ozpetek.

venerdì 17 gennaio ore 21,00

SCENE DA FAUST

di Johann Wolfgang Goethe

versione italiana Fabrizio Sinisi

drammaturgia e regia Federico Tiezzi

con Dario Battaglia, Alessandro Burzotta, Nicasio Catanese, Valentina Elia, Fonte Fantasia,

Marco Foschi, Francesca Gabucci, Ivan Graziano, Leda Kreider, Sandro Lombardi,

Luca Tanganelli

produzione Teatro Metastasio di Prato/Compagnia Lombardi-Tiezzi

PREZZI:

Platea e palchi 6/11 1° e 2° ordine € 20/ ridotto € 18

Rimanenti palchi: 1° e 2° ordine e palchi 3° ordine € 18/ ridotto € 16/ loggione € 8

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

