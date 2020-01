Si riunisce il consiglio comunale di Livorno: ecco i temi trattati

Il Consiglio comunale è stato convocato dal Presidente, Pietro Caruso, nella Sala Consiliare del Palazzo Civico per il giorno venerdì 17 gennaio alle ore 8.30, per l’esame degli argomenti inseriti nel seguente ordine dei lavori:

1. Comunicazioni del Presidente

2. Comunicazioni del Sindaco

3. Linee generali ed obiettivi strategici per il processo di aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza PTPCT 2020-2022

4. Mozione presentata dai consiglieri Sorgente, Vecce, Nencioni, Bruciati, Trotta: “Proseguimento monitoraggio interventi di messa in sicurezza post alluvione”.

5. Interpellanza presentata dai consiglieri Bruciati, Barale e Trotta: “Situazione Porto di Livorno 2000”

6. Interpellanza presentata dai consiglieri Ghiozzi, Pacciardi, Perini, Di Liberti, Vaccaro: “Muffe e ratti nelle scuole e negli asili - problemi per la salute degli studenti”.

7. Mozione presentata dal consigliere Romiti: “Politiche attive su informazione e prevenzione uso droga nelle giovani generazioni”.

8. Mozione presentata dai consiglieri Tomei, Agostinelli, Bianchi, Fenzi, Cecchi, Simoni, Talini, Girardi, Sassetti, Lucetti, Semplici, Pritoni, Nasca: “Interventi sulla viabilità per garantire il miglioramento della sicurezza, della qualità dell'aria e della circolazione nell'area compresa viale Ippolito Nievo - via Capponi- via del Vigna - via Terracini”.

9. Mozione presentata dai consiglieri Cecchi, Marengo, Vivoli, Sassetti, Mirabelli, Ferretti, Fenzi, Semplici, Lucetti, Tomei, Nasca, Agostinelli, Bianchi , Tornar e Simoni: “Bullismi e cyberbullismi”.

10. Mozione presentata dai consiglieri Bruciati e Barale: “Mozione Arpat per recepimento della L.132/16, il ripristino di un organismo di partecipazione sociale per la definizione di obiettivi e programmi relativi a Arpat, per un piano straordinario di assunzioni”.

11. Mozione presentata dai consiglieri Vaccaro, Di Liberti, Perini, Ghiozzi, Pacciardi: “Utilizzo tassa di soggiorno di concerto con le associazioni di categoria e gli operatori del settore turistico e ricettivo”.

12. Mozione presentata dai consiglieri Sorgente, Vecce e Grassi: “Contro la cementificazione di piazza del Luogo Pio e per la tutela dell' interesse pubblico”.

13. Interpellanza presentata dal consigliere Romiti: “Casi di scabbia e epatite negli istituti scolastici comunali”.

14. Mozione presentata dai consiglieri Mirabelli, Fenzi, Cecchi, Lucetti, Simoni e Ferretti: “Riconoscimento zone economicamente speciali per la provincia di Livorno”.

15. Atto d'indirizzo presentato dai consiglieri Talini e Simoni: “Acquisti verdi secondo criteri di preferibilità ambientale”.

Le sedute saranno trasmesse in diretta streaming (e archiviate) sul nuovo canale YouTube del Consiglio Comunale di Livorno

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

