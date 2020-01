Spettacolo di Diego Fusaro, le associazioni contrarie: "Politica becera e oscurantista dietro un evento culturale"

Le Donne della nostra città, unite, sono d'accordo nel manifestare la propria avversione verso la politica becera e oscurantista che l'amministrazione comunale di Siena cerca di nascondere, ai fini di propaganda elettorale, mascherandola dietro la promozione di un evento culturale. Ci riferiamo nello specifico allo spettacolo di Diego Fusaro, Bibbiano-il gender è già tra Noi. Le Donne di Siena non ci stanno e, per questo, parteciperanno alla manifestazione organizzata dalle Sardine che si terrà giovedì 16 gennaio alle 18.00 in Piazza San Francesco e da qui si uniranno in una marcia colorata, luminosa e gioiosa per manifestare in modo pacifico e con il fine di trasmettere un messaggio che parla di rispetto, apertura, diritti, lotta alle diseguaglianze e pace. La marcia arriverà fino in Piazza del Duomo, dove si concluderà con un cerchio luminoso, come gesto di simbolica unione tra i manifestanti. Invitiamo tutte e tutti a partecipare.

Donne democratiche di Siena, Archivio UDI, Non una di Meno, Centro Mara Meoni, Donna chiama Donna, Auser, Movimento pansessuale-Arcigay Siena, Anpi e Arci Siena

