Termocoperta si surriscalda e brucia il materasso, intossicate due persone

La termocoperta si è surriscaldata, il materasso ha preso fuoco generando una grossa nube di fumo nell'appartamento. Per questo madre e figlio sono rimasti lievemente intossicati ieri sera, nella loro abitazione a Badesse, frazione di Monteriggioni. Messi in salvo dai vigili del fuoco, sono stati soccorsi dai sanitari, ma non sarebbero gravi. A causa dell'incendio sarebbe andato in tilt anche l'impianto elettrico. L'abitazione è stata dichiarata inagibile.

