Un purificatore dell'acqua gratis ad una onlus o cooperativa sociale toscana: il progetto di Acqualife

Acqualife®, azienda brianzola leader in Italia nella depurazione di acqua ad uso domestico, lancia un nuovissimo Progetto di responsabilità sociale d’impresa nato per contrastare il consumo di plastica e rivolto a Onlus e Cooperative sociali toscane. Moltissime sono infatti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale presenti tra Firenze e provincia, sede di una delle molte filiali Acqualife, motivo per cui l’azienda ha deciso di lanciare una Call to Action rivolta proprio a loro.

Il progetto consiste nel fornire e installare gratuitamente un purificatore d’acqua per rubinetto alla prima Onlus o Cooperativa sociale che ne farà richiesta. Basterà mandare una mail all’indirizzo di posta elettronica: csr.acqualife@gmail.com. Seguirà il contatto dell’azienda per concordare l’installazione del dispositivo. Un tecnico si occuperà del montaggio, di spiegare il funzionamento e verificare che tutto funzioni alla perfezione. Il depuratore per uso privato, essendo di ultima generazione, è molto piccolo, viene applicato direttamente al rubinetto e l’assemblaggio è semplice e veloce.

La Onlus o Cooperativa potrà così tagliare completamente i costi dedicati all’acquisto di acqua in bottiglia, eliminare lo smaltimento della plastica residua e garantire acqua sicura a uno dei suoi assistiti.

Fonte: Ufficio Stampa

