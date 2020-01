Villa Serena si ingrandisce: project financing da 7 milioni di euro

Pochi giorni fa è stata approvata dall’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa la proposta di project financing di durata di 33 anni riguardante l’Rsa Villa Serena di Montaione. Il progetto è guidato dalla Pro.Ges. (cooperativa di Parma) e dalla Sicrea spa di Modena. In particolare si tratterebbe di un investimento di quasi 7 milioni di euro per la ristrutturazione, l’ampliamento di 400 metri quadrati della principale struttura di assistenza anziani della zona. Attualmente l’Rsa può contare 145 posti più 4 diurni per persone totalmente o parzialmente autosufficienti. La giunta dell’Unione dei Comuni ha dato il suo via libera al progetto dopo aver fatto esaminare la fattibilità e l’interesse pubblico della proposta ad un team di esperti. Adesso tocca al Comune di Montaione dare il proprio assenso in qualità di proprietari di Villa Serena. Per l'immediato invece è stato rinnovato l’incarico di direttore della struttura a Delio Fiordispina, gestore di altre aziende del settore tra cui il 'Del Campana Guazzesi' di San Miniato.

Tutte le notizie di Montaione