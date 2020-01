Barattoli e bombolette di vernice smaltiti non correttamente, denunciato titolare di azienda a Campi Bisenzio

Tre aziende sono state controllate a Campi Bisenzio dalla polizia municipale e dai carabinieri forestali, due di pelletteria gestite da cinesi, una italiana metalmeccanica. Per le aziende straniere solo una difformità per una formalità in un registro ha portato a una sanzione da 516 euro. Per l'azienda italiana è stato riscontrato come molti rifiuti fossero accumulati in modo errato in un'area esterna. Tra questi contenitori vuoti di materiale siliconico, barattoli di vernice spray e bombolette di vernice allo zinco, di solito classificati come rifiuti speciali. Per questo il rappresentante dell'impresa è stato denunciato per violazione del testo unico sull'ambiente e i rifiuti sono stati sequestrati. In più un'irregolarità amministrativa ha portato a una sanzione da 516 euro.

Tutte le notizie di Campi Bisenzio