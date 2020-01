Bullismo e legalità, incontro alla scuola Filippino Lippi di Prato

Il Maresciallo Giangrande, i vertici dei Carabinieri di Prato e l’Assessore del comune di Prato Flora Leoni incontreranno alle ore 10,30 del 17.01.2020 gli studenti della Scuola Media Filippino Lippi, presso la sede della Scuola Primaria Ciliani di via Taro 56 per trattare temi di legalità e bullismo.

Si tratta di un incontro programmato da tempo a seguito di una clamorosa vicenda avvenuta il 17 ottobre scorso, in cui un giovane alunno 13enne dell’Istituto diretto dalla Preside Sandra Bolognesi venne rapinato del cellulare all’uscita della scuola da un altro ragazzo, poco più che coetaneo, che per tale fatto venne poi arrestato dai Carabinieri.

Fondamentale per l’immediato rintraccio del colpevole fu che la vittima si era immediatamente rivolta al personale docente della scuola raccontando quanto gli era accaduto.

Sulla scia di tale evento è stato fortemente voluto dalla scuola, ma anche dal Maresciallo Giangrande e dal comune di Prato, quest’incontro con i ragazzi che, oltre trattare e sensibilizzare i ragazzi su tali temi, si prefigge di sottolineare l’importanza per le giovani vittime di atti similari di non chiudersi in sofferenti silenzi, ma di informare immediatamente genitori, autorità e docenti di questi drammi, che troppo spesso e quotidianamente risuonano dalle cronache.

Fonte: Carabinieri di Prato

