Cappuccetto Bang Bang, anteprima nazionale a Santa Maria a Monte

Una bella sorpresa nel Baule dei sogni, rassegna dedicata ai bambini e alle loro famiglie, che sabato 18 gennaio alle 16.30 al teatro comunale di Santa Maria a Monte ospita l’anteprima nazionale di Cappuccetto bang bang, una nuova produzione di Giallo Mare Minimal Teatro.

Lo spettacolo è composto da due storie fantastiche, la prima Cappuccetto bang bang, una divertente riscrittura della celeberrima fiaba Cappuccetto rosso, è ricca di sorprese e colpi di scena che porteranno ad un inevitabile lieto fine.

La seconda C’era una volta... piena di stelle è ispirata alla favola “Passeggiata di un distratto” di Gianni Rodari, nell’anno del centenario della nascita dell’autore di Omegna, che parla di un bambino talmente distratto da perdere anche parti del suo corpo.

Uno spettacolo coloratissimo grazie ai pennelli e ai disegni della bravissima Daria Palotti, melodioso grazie alle rime di Renzo Boldrini, musicale grazie agli effetti sonori di Roberto Bonfanti. Adatto a bambini dai cinque ai dieci anni.

Il programma prosegue sabato 25 gennaio con Alice nel paese delle meraviglie e si chiude sabato 1 febbraio con Mostriciattoli.

Il Baule dei sogni è la prima rete teatrale di teatro per le nuove generazioni nata in Toscana, alla quale, oltre al comune di Santa Croce sull’Arno, aderiscono i comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli Val d’Arno, San Miniato e Santa Maria a Monte, e prevede spettacoli la domenica a Santa Croce e il sabato a Santa Maria a Monte, in orario pomeridiano.

Anche per questa edizione del Baule dei sogni, grazie alla collaborazione con Unicoop Firenze, ai piccoli spettatori verrà offerta una merenda.

La biglietteria è aperta nei rispettivi teatri nei giorni di spettacolo mezz’ora prima dell’inizio.

Biglietti 3 euro per i bambini e 4,5 euro per gli adulti.

Per informazioni e prevendite di tutti questi spettacoli ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.

