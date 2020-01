Con la cocaina nella tasca del giubbino, denunciato

È di oltre cinquanta persone identificate, una arrestata e cinque denunciate il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato ieri pomeriggio dalla Questura di Firenze tra il centro e la periferia cittadina.

In via Taddeo Alderotti gli agenti hanno denunciato per la violazione degli obblighi sul soggiorno tre persone di età compresa tra i 28 e i 41 anni (tutti e tre di origini maghrebine), tutti sottoposti a fermo per identificazione.

Durante le verifiche, un 28enne, risultato inottemperante al provvedimento di sorveglianza speciale con obbligo di dimora a Verona, è finito in manette.

Intorno alle 14.30 la polizia ha invece denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 26enne di origini marocchine sorpreso nei pressi di un circolo in via Caccini con cinque ovuli di cocaina nella tasca del giubbino.

Sempre per lo stesso reato, ieri pomeriggio, intorno alle 18.00, nei pressi della Stazione di Santa Maria Novella, i “Falchi” della Squadra Mobile di Firenze hanno denunciato un 33enne originario della Costa D’Avorio trovato in possesso di 13 grammi di marijuana.

