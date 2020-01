Di segno in segno, la storica produzione Giallo Mare a Piccolo genio

Piccolo genio rassegna teatrale dedicata ai bambini, domenica 19 gennaio alle 16.30 propone lo spettacolo Di segno in segno, una storica produzione di Giallo Mare Minimal Teatro, che viene portata in giro da venti anni.

Lo spettacolo nel 2018 ha vinto il premio Gianni Rodari, città di Omegna-sezione teatro. Di segno in segno ha la regia di Vania Pucci, che ne ha firmato il progetto drammaturgico e ne è protagonista con Adriana Zamboni, luci e scelte musicali di Lucio Diana, tecnico Roberto Bonfanti.

«Di segno in segno è una creatura preziosa - racconta Vania Pucci- uno dei nostri primi lavori, in cui si cerca di raccontare ai bambini quale sia la differenza fra giorno e notte, luce e buio, cielo e terra. E’ il pretesto per cercare di gettare uno sguardo sul mondo. E allora si cerca di capire, di spiegare questo mondo fin dalla sua nascita, da quando era piccolo tanto da stare in una mano. Si spiega il perché del giorno, della notte, delle stelle, del cielo, dell’acqua, dell’aria, della terra e diventa quasi raccontare una fiaba, una storia “fantastica” ma allo stesso tempo molto reale.».

Al termine dello spettacolo ci saranno esperimenti e giochi geniali insieme ad assistenti esperti, che di geni se ne intendono e che consegneranno il diploma di “Piccolo genio”!

Il laboratorio del 26 gennaio sarà in collaborazione con la sezione didattica Museo Leonardiano.

Sabato 18 gennaio sono previste delle animazioni con gli operatori della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro presso il supermercato Coop di Sovigliana dalle 10.00 alle 13.00 e il Centro Coop di dalle 15.30 alle 18.30.

Piccolo genio è una rassegna promossa dal comune di Vinci con la direzione artistica della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con il sostegno di Unicoop Firenze.

Il programma di Piccolo genio prosegue domenica 26 gennaio con una nuova produzione di Giallo Mare Come Leonardo testo di Renzo Boldrini, regia di Vania Pucci, domenica 2 febbraio Cenerentola in bianco e nero di Proscenio teatro.

Gli spettacoli sono in programma alle 16.30 al Teatro di Vinci (via Pierino da Vinci 27) e il costo del biglietto è di 6 euro. Sono previste riduzioni per i soci Coop, che pagheranno 5 euro a spettacolo.

Biglietti in vendita dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 presso il Minimal Teatro, via P. Veronese 10 a Empoli. Si possono acquistare un massimo di cinque biglietti a persona.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’ufficio turistico del Comune di Vinci tel. 0571 933285 e mail terredelrinascimento@comune.vinci.fi.it oppure Giallo Mare Minimal Teatro.

tel. 0571 81629 – 83758 e mail info@giallomare.it.

Fonte: Ufficio stampa

