Per i rifiuti 'extra porta a porta' arriva l'Ecofurgone Alia a Lamporecchio

Da lunedì 20 gennaio nel comune di Lamporecchio arriverà l’Ecofurgone, un mezzo attrezzato e presidiato da operatori Alia, che permetterà alle utenze domestiche di consegnare tutti quei rifiuti che, per caratteristiche o dimensioni, non devono essere esposti durante il “porta a porta”.

Si tratta di mezzi di raccolta itineranti, appositamente attrezzati per accogliere rifiuti di piccole dimensioni e in quantità limitata, provenienti esclusivamente da utenze domestiche. I cittadini potranno quindi conferirvi: olio vegetale esausto, lampade e tubi al neon, vernici in barattolo e bombolette spray, toner e cartucce stampanti, pile e batterie, piccoli elettrodomestici (come radio, cellulari, phon, tostapane, utensili elettrici, frullatori etc) e farmaci scaduti.

“Lamporecchio è stato insignito del riconoscimento di Comune Riciclone ed è su questa linea che l'Amministrazione comunale intende continuare a muoversi – afferma l'Assessore all'Ambiente Tronci Daniele - La scelta di attivare il servizio di Ecofurgone ha come obiettivo quello di rendere sempre più capillare e vicino alle persone il servizio di raccolta e conferimento rifiuti. Soprattutto abbiamo cercato di venire incontro alle utenze deboli, che possono avere maggiori difficoltà a spostarsi per recarsi nei centri di raccolta. Ogni passo va nella direzione di incentivare la raccolta differenziata e con questo ulteriore servizio speriamo anche di veder diminuire gli abbandoni di rifiuti su strada”.

La consegna dei materiali è molto semplice: è sufficiente portare con sé i rifiuti e consegnarli all’addetto del mezzo. Alia servizi Ambientali SpA e l’Amministrazione comunale hanno stabilito la presenza dell'Ecofurgone ogni terzo lunedì del mese, con le seguenti dislocazioni sul territorio: dalle ore 7:45 alle ore 9:15 San Baronto (presso ristorante Indicatore), dalle ore 9:30 alle ore 11:00 Lamporecchio Piazza Berni, dalle 11:15 alle ore 12:00 località Cerbaia (presso il parcheggio Tamburini) per finire, dalle 12:15 alle 13:00, in località Mastromarco (presso il parcheggio dell'Eurospin).

Con l’occasione, Alia ricorda che per i rifiuti di grandi dimensioni (ingombranti come grandi elettrodomestici, mobili, etc., ) è attivo il servizio di ritiro a domicilio, gratuito per le famiglie. Per prenotarlo, è sufficiente contattare i numeri utili, 800 888 333 (da rete fissa, gratuito), 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) oppure 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Comune di Lamporecchio

