Elezioni in Toscana, Azione scende in campo anche a Empoli

Azione scende in campo anche per le elezioni in Toscana (dopo aver presentato i suoi candidati in Emilia Romagna) e lo fa promuovendo a Prato un incontro che coinvolge i comitati di Prato, Firenze, Empoli e Montecatini. L’evento si svolgerà alla Camera di Commercio in via del Romito 71 domenica prossima, 19 gennaio, con inizio alle 17,30. Per la prima volta in Toscana, da quando il partito, creato ufficialmente lo scorso 21 novembre dall’europarlamentare Carlo Calenda e dal deputato Matteo Richetti, ci sarà uno dei trenta costituenti. A presiedere l’incontro infatti ci sarà Giulia Pastorella, milanese di 33 anni, già candidata per +Europa nella circoscrizione Europa alle politiche 2018. Nel 2016 Forbes l’ha selezionata come una dei 30 più influenti under-30 in Europa nel campo di Law & Policy. Ha un PhD in Affari Europei dalla London School of Economics e un Master da Sciences Po, dove ha insegnato. Si è laureata a Oxford in filosofia e letteratura francese ed attualmente si occupa di strategia di cybersecurity e data policy a livello globale per HP, multinazionale del Tech, dopo averne gestito gli affari istituzionali a Londra e Bruxelles, con responsabilità anche per l’Italia.

L’OperAzione incontro vedrà in prima fila i responsabili dei comitati di Firenze (Milena Brath), di Prato (Paolo Vannini), di Montecatini (Alessandro Ziaco Innocenti) e di Empoli (Luca Ferrara) e sarà l’occasione anche per molti che si sono iscritti al partito online di incontrarsi visto che finora, non essendoci stati eventi pubblici, in tanti risultano iscritti sul portale ma senza aver mai preso parte a degli incontri che, comunque, fra i costituenti locali già ci sono stati.

Fonte: Ufficio stampa

