Si fingono carabinieri: tentata truffa in Valdarno

Hanno cercato di truffare una anziana signora di Montevarchi. La donna è stata contattata per telefono da alcuni malviventi che hanno cercato di rubarle migliaia di euro: hanno finto di essere carabinieri e di aver arrestato il figlio della donna.

Quest'ultima, inoltre, era stata contattata anche da un finto avvocato, il quale le aveva parlato di un rilascio del figlio su cauzione. L’anziana donna non è caduta nell’inganno e ha contattato i carabinieri. Questi si sono presentati a casa della anziana, che nel frattempo aveva ricevuto una terza chiamata dei malviventi ai quali aveva riferito di aver chiamato i veri carabinieri.

"Da questo emblematico caso i militari dell’Arma prendono spunto per raccomandare a tutti i cittadini la massima prudenza e per ricordare che i veri Carabinieri non chiedono soldi e non minacciano di trattenere in arresto i parenti di nessuno; invitando inoltre, qualora si ricevano strane telefonate da sedicenti appartenenti alle forze dell’ordine a contattare immediatamente la caserma dei Carabinieri più vicina" è quanto affermano i militari di San Giovanni Valdarno.

