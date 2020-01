Giacomo Giannarelli a Roma per portare al Governo le istanze dei cittadini toscani

Il Capogruppo del M5S Toscana Giacomo Giannarelli sarà domani a Roma per una serie di incontri al Ministero del lavoro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’Ambiente.

La visita, come già avvenuto in passato, è stata organizzata dallo stesso Giannarelli per portare all’attenzione dei Ministeri le principali problematiche del territorio toscano per le quali il M5S Toscana si batte da sempre rispondendo alle segnalazioni raccolte in questi anni da cittadini, imprenditori e associazioni di categoria.

Fonte: Area Comunicazione M5S - Regione Toscana

