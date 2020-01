Incendio in appartamento: soccorse due donne

Nella giornata di oggi mercoledì 15 gennaio si è sviluppato un incendio in un appartamento di via del Teatro a Pietrasanta. Sono state soccorse le due donne residenti nella casa dall’ambulanza e trasportate subito all’ospedale Versilia in codice verde. Le due non hanno riportato nessuna ferita ma solo un grande spavento. La cause del rogo sono in fase di accertamento da parte di 4 squadre dei vigili del fuoco che hanno chiuso la strada per consentire la bonifica della zona.

