Intossicati in 13 in una notte nel Pistoiese

Tredici persone intossicate in una notte nella provincia di Pistoia. La sfortunata coincidenza ha riguardato due distinti episodi, uno già raccontato questa notte, ad Agliana. In questa occasione sei persone sono rimaste intossicate, tra cui un giovane di 14 anni e la sorella di 21, trasferiti a Firenze per il trattamento iperbarico nell'ospedale di Careggi. Fonti sanitarie affermano che gli altri quattro sono stati dimessi. A Pistoia invece, nella frazione di Gello, altre 7 persone sono rimaste intossicate. Stavolta una 81enne è dovuta ricorrere alla camera iperbarica. Sono in corso verifiche sulle cause dell'intervento.

