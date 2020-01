Investita da auto a Viareggio, arrestato 28enne 'positivo alle droghe'

Nel pomeriggio di ieri una 70enne è stata investita e uccisa a Viareggio. Il guidatore dell'auto che ha causato la morte della donna, è un 28enne, ed è stato arrestato. Il Comune fa sapere che l'uomo è stato "sottoposto agli accertamenti di rito è risultato positivo a sostanze stupefacenti".

Ai domiciliari dalla notte scorsa secondo le disposizioni del pm di Lucca. La 70enne, Fatima Karmas, nata in Marocco e da decenni residente a Viareggio, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali di fronte a casa quando è stata travolta dalla Panda condotta dal 28enne. La donna è morta sul colpo. La strada da tempo è stata segnalata come 'pericolosa' dai residenti, perché è al buio. Gli abitanti chiedono che i lampioni siano rimessi in funzione.

